La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos registran avances importantes, después de la reunión bilateral que sostuvo este miércoles 18 de noviembre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen, China.

Durante un enlace con la conferencia mañanera desde territorio chino, la mandataria explicó que el encuentro duró aproximadamente 20 minutos y estuvo enfocado principalmente en los acuerdos comerciales entre ambos países.

Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el canciller Roberto Velasco Álvarez. Por parte de Estados Unidos participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros integrantes del gabinete estadounidense.

¿Qué acordaron Sheinbaum y Donald Trump durante su reunión en China?

La presidenta detalló que durante la conversación informó a Trump sobre los avances de las negociaciones que mantiene la Secretaría de Economía con sus contrapartes estadounidenses.

"Tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que ha estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos", explicó.

Noticia Destacada Sheinbaum confirma reunión con Trump en China y anuncia avances en la agenda bilateral entre México y EU

Sheinbaum aseguró que las conversaciones bilaterales se encuentran en una etapa avanzada y calificó el encuentro como cordial.

"Podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable", expresó.

Sin embargo, no dio a conocer compromisos específicos ni anunció la conclusión de algún acuerdo comercial.

Sheinbaum y Trump acuerdan volver a reunirse durante el G20

La mandataria también informó que ambos presidentes acordaron sostener un nuevo encuentro durante las actividades relacionadas con la próxima cumbre del G20 en Florida.

Sheinbaum mencionó Mar-a-Lago como sede de una posible reunión bilateral, aunque no precisó la fecha.

Por su parte, Marcelo Ebrard destacó el ambiente de respeto durante la conversación y los contactos que mantienen las autoridades comerciales de ambos gobiernos.

El canciller Roberto Velasco señaló que México continuará fortaleciendo sus relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos y otros países.

Sheinbaum visita hospital inteligente y se reúne con presidente de Vietnam

Como parte de su agenda en la APEC 2026, Sheinbaum también sostuvo una reunión con el presidente de Vietnam y visitó un hospital con tecnología de inteligencia artificial.

La mandataria explicó que México busca ampliar la cooperación con China para incorporar nuevas herramientas tecnológicas en la atención médica.

Posteriormente, participó en las actividades previas a la reunión de líderes de la APEC, donde continuarán las conversaciones sobre comercio, inversiones y cooperación internacional.

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