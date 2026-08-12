Diputados de Campeche exigen aclarar probable desvío de combustible enviado por Pemex

Integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado exigieron a la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin) transparentar el destino de casi 40 millones de litros de combustible que Petróleos Mexicanos (Pemex) habría enviado a Campeche mediante convenios de donación, luego de que pescadores ribereños de diversos municipios denunciaran que dejaron de recibir estos apoyos desde 2021.

El señalamiento contempla 33 millones de litros de gasolina Magna y seis millones 20 mil litros de diésel que, de acuerdo con los pescadores, debieron beneficiar al sector pesquero. Ante ello, los legisladores consideraron legítima la exigencia y cuestionaron qué ocurrió con el combustible si no fue entregado a los hombres de mar.

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El vicepresidente de la Junta y coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López) explicó que actualmente la Safin es la dependencia encargada de administrar los convenios de donación y autorizar la liberación del combustible y asfalto.

Detalló que las dependencias estatales solicitan los recursos mediante un oficio y, posteriormente, la Secretaría emite la autorización para retirar el combustible de la terminal de almacenamiento ubicada en Lerma.

Sostuvo que corresponde a la Safin informar cuánto combustible recibió, a quién fue entregado y bajo qué criterios se distribuyó, particularmente porque los pescadores aseguran que desde hace cinco años no reciben este beneficio.

“Si no le llegó a los pescadores ribereños, ¿a quién le llegó ese combustible?”, cuestionó Armentía López, quien señaló que el donativo de este año sería histórico, con alrededor de 400 millones de pesos, por lo que consideró incongruente que un sector que anteriormente recibía apoyos haya quedado fuera pese al incremento de los recursos disponibles.

El legislador aclaró que estos donativos son distintos de los recursos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), pues las obras de beneficio mutuo y otros apoyos en especie, como motores, avituallamiento y artes de pesca, son gestionados directamente por Pemex.

En cambio, explicó, el combustible y el asfalto contemplados en los convenios de donación son administrados por el Gobierno del Estado a través de la Safin.

El diputado priísta y vocal de la Junta, Miguel Ángel Pool Alpuche, calificó como “justa y real” la exigencia de los pescadores y demandó al Gobierno del Estado una respuesta puntual sobre los apoyos que dejaron de recibir.

Advirtió que la Safin debe justificar en qué se utilizó el combustible y cuestionó que, mientras se argumenta falta de recursos para atender las necesidades del sector pesquero, los apoyos destinados a los hombres de mar no estén llegando a sus beneficiarios.

Los legisladores coincidieron en que no basta con informar qué dependencias han recibido combustible; el punto central, señalaron, es transparentar el destino de los casi 40 millones de litros mencionados por los pescadores y determinar por qué, desde 2021, el sector ribereño habría quedado excluido de estos beneficios.