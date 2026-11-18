Un turista nacional salió ileso al estrellarse en su vehículo contra el Tren Ligero en el barrio de Santa Lucía, donde acabó por ocasionar daños por más de un millón de pesos y el bloqueo del tránsito vehicular en la zona.

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Fue alrededor de las once y media de la mañana cuando el conductor del vehículo Nissan Sentra gris, con placas del estado de Quintana Roo, se desplazaba sobre la avenida Cuauhtémoc hacia la Gobernadores.

Cuando ignoró la luz roja del semáforo del cruce de la calle 102, el Sentra fue jalado hacia su izquierda al colisionar de frente contra el Tren Ligero, que llevaba algunos pasajeros con rumbo del Centro Histórico a la Estación del Tren Maya.

Pese al fuerte choque, el conductor salió ileso del Sentra, que terminó destrozado y descuadrado del frente.

Agentes de la Policía Estatal y la Guardia Nacional llegaron al lugar y solicitaron una grúa para trasladar el automóvil Nissan al corralón y deslindar responsabilidades ante el Ministerio Público.

JGH