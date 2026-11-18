Con la asistencia de 28 de los 35 diputados locales, el Congreso del Estado celebró su décimo octava sesión ordinaria, en la que aprobó por unanimidad tres asuntos relacionados con infraestructura carretera y la preservación de las tradiciones campechanas, destacando dos exhortos dirigidos a autoridades estatales y municipales.

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En primera instancia, el Pleno avaló una propuesta del legislador de Morena, Omar Talango Cervantes, para exhortar al Ayuntamiento de Campeche a rendir un informe detallado en un plazo de 30 días hábiles sobre las obras de pavimentación, rehabilitación y mantenimiento de vialidades en comunidades rurales bajo la estrategia denominada Pavimentación Imparable.

El documento avalado establece que la administración municipal deberá precisar las juntas municipales, comisarías y localidades beneficiadas, la extensión de las calles intervenidas, los recursos aplicados, las próximas obras previstas diferenciando zonas rurales y urbanas de los siete distritos de la capital, así como el calendario de bacheo y los criterios de priorización.

Posteriormente, se aprobó un dictamen promovido por legisladores de Movimiento Ciudadano y diputadas independientes para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas a realizar una evaluación técnica del camino Lubná-Kikab, en el municipio de Campeche, inspeccionando sus condiciones, tramos deteriorados y necesidades de drenaje y señalización, rindiendo un informe en 30 días hábiles.

Finalmente, el Poder Legislativo avaló la propuesta de las petistas Ana María López Hernández y Abigaíl Gutiérrez Morales para exhortar a la Comisión de Patrimonio Cultural del Estado a declarar al pregonero como Patrimonio Cultural Inmaterial de Campeche, con el fin de reconocer y preservar esta tradicional expresión de la identidad local.

JGH