Ante el alarmante aumento de perros y gatos en situación de calle y abandono, la asociación civil Patitas Champotón anunció el cierre temporal de su refugio temporal y la suspensión indefinida de sus actividades de rescate, debido a que las instalaciones se encuentran totalmente rebasadas por la cantidad de casos que recibe y la lentitud en los procesos de adopción.

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A través de un comunicado oficial, la agrupación precisó que el espacio llegó al 100 por ciento de su capacidad, lo que imposibilita continuar albergando a más animales vulnerables que requieren auxilio urgente en el municipio.

Vía telefónica, Olga Sansores calificó como alarmante la problemática de abandono animal en Champotón, por lo que consideró indispensable e impostergable la creación de un módulo municipal de bienestar animal por parte de las autoridades competentes.

La organización informó mediante un comunicado que el refugio temporal alcanzó el 100 por ciento de su capacidad.

“Cerramos nuestro hogar temporal porque nos han rebasado los casos de abandono de perros y gatos. Urge que las autoridades competentes hagan un módulo de bienestar animal”, destacó.

Desde su fundación, Patitas Champotón A.C. ha operado sin fines de lucro en favor de la fauna urbana mediante labores de rescate, campañas de esterilización a bajo costo, resguardo temporal y la promoción de adopciones responsables, por lo que este cierre representa un duro golpe para la protección animal en la demarcación.

JGH