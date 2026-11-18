El Gobierno de México presentó en la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, su primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominada ADAPTAMX 1.0, que contempla 40 medidas para reducir los riesgos provocados por fenómenos climáticos extremos y proteger a las comunidades más vulnerables.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la estrategia tendrá un horizonte de aplicación hasta 2035 y se enfocará inicialmente en dos de las principales amenazas climáticas del país: las sequías y las lluvias torrenciales.

Mediante un mensaje en video, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la política fue elaborada con información científica y participación comunitaria, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué contempla el nuevo plan climático de México?

La Semarnat detalló que ADAPTAMX 1.0 está organizado en seis ejes, relacionados con la protección de la población, los sistemas productivos, la biodiversidad, la gestión del agua, la infraestructura estratégica, el patrimonio cultural y la seguridad frente al cambio climático.

Su objetivo es que los gobiernos federal, estatales y municipales incorporen los riesgos climáticos en sus decisiones de planeación e inversión pública.

La estrategia dará prioridad a comunidades rurales, pueblos indígenas, poblaciones insulares y sectores de menores ingresos, debido a su mayor exposición a los efectos del cambio climático.

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Sequías e inundaciones han provocado pérdidas millonarias en México

Durante la presentación, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, informó que los daños causados por fenómenos hidrometeorológicos en México se estimaron en 7 mil 200 millones de dólares entre 2018 y 2023.

Advirtió que las pérdidas económicas podrían aumentar considerablemente hacia finales de siglo si no se implementan medidas de adaptación.

El funcionario explicó que el siguiente desafío será transformar las propuestas en proyectos regionales, con responsabilidades institucionales y recursos presupuestarios definidos.

México recibe apoyo de 2.8 millones de dólares para adaptación climática

La Semarnat también informó que el Fondo Verde para el Clima aprobó 2.8 millones de dólares para un proyecto de apoyo preparatorio destinado a fortalecer las capacidades nacionales de adaptación.

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Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó avances de dos herramientas: la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación y la Ruta para la Adaptación.

Estos instrumentos permitirán identificar riesgos climáticos presentes y futuros, así como orientar medidas de protección según las características de cada región.

La dependencia precisó que ADAPTAMX 1.0 es una primera etapa y que posteriormente se incorporarán nuevos riesgos, mecanismos de evaluación y esquemas de financiamiento para su implementación.

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