Un total de 21 mil 014 tarjetas de los diferentes programas de Becas para el Bienestar forman parte de la meta de entrega en el estado de Campeche, con mayor concentración en los municipios de Campeche y Carmen, donde se distribuirá la mayor cantidad de apoyos para estudiantes de educación básica, media superior y superior a través de los programas Rita Cetina, Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con cobertura en los 13 municipios de la entidad.

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De acuerdo con el concentrado oficial, la capital campechana encabeza la lista con 8 mil 654 tarjetas, seguida de Carmen con 6 mil 827, Escárcega con mil 235 y Champotón con mil 219; en el rubro de Educación Media Superior se distribuirán 9 mil 922 plásticos destacando Campeche con 3 mil 032 y Carmen con 2 mil 510, mientras que el programa Gertrudis Bocanegra abarca 10 mil 738 tarjetas con 5 mil 553 en Campeche y 4 mil 314 en Carmen, sumándose 345 tarjetas de Jóvenes Escribiendo el Futuro y 19 rezagadas de Rita Cetina en diversos municipios.

María del Carmen Duarte López, titular de la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó que la entrega arrancó el pasado 12 de noviembre y que la distribución de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria se efectuará entre diciembre de 2026 y enero de 2027, cuyas fechas y sedes podrán consultarse en los carteles de los planteles educativos y el canal estatal de WhatsApp de Becas Bienestar.

Para recibir los plásticos, las y los estudiantes menores de edad deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor registrado en la solicitud, presentando copia de identificación oficial, acta de nacimiento y CURP de la persona responsable, así como acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses del alumno beneficiario.

JGH