La posibilidad de una huelga en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam) continúa latente. El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobacam) confirmó que mantiene el emplazamiento para el próximo lunes 23 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, debido a que las negociaciones con la institución y el Gobierno estatal no han dejado acuerdos favorables para la base trabajadora.

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A través de un video difundido este miércoles, la secretaria general del sindicato, Ana Isabel May Cardeña, informó que durante la jornada acudieron a una audiencia ante el Juzgado Laboral y posteriormente sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno, pero en ninguno de los encuentros obtuvieron una respuesta satisfactoria a sus demandas.

La dirigente explicó que desde las 7:00 de la mañana el Consejo Consultivo del sindicato se reunió para revisar los avances de los puntos incluidos en la mesa de negociación. Más tarde, durante la audiencia laboral, el Cobacam no presentó, según su versión, ninguna propuesta favorable a los trabajadores.

En el encuentro posterior con autoridades estatales se abrió una nueva mesa de negociación, aunque tampoco se establecieron soluciones concretas. May Cardeña recordó que llevan aproximadamente siete meses de diálogo y advirtió que no otorgarán otra prórroga.

¿Cuándo estallaría la huelga del Cobacam en Campeche?

La dirigencia sindical reiteró que el estallamiento está programado para el lunes 23 de noviembre a las 9:00 horas, siempre que antes de esa fecha no exista una respuesta favorable a sus peticiones.

May Cardeña pidió a los trabajadores de los 38 centros laborales mantenerse comunicados mediante sus delegados y representantes sindicales, además de informar a los estudiantes y a sus familias sobre la posibilidad de una suspensión de actividades.

La representante insistió en que la huelga sigue firme y que cualquier modificación dependerá de los resultados que se obtengan en las negociaciones antes del lunes.

¿Qué exigen los trabajadores del Cobacam?

Entre los principales reclamos del Sutcobacam se encuentran cuatro compromisos laborales que, según la organización, continúan sin resolverse:

Incremento salarial de 2026: el sindicato reclama el cumplimiento del pago que, asegura, debía realizarse a más tardar el 30 de octubre, conforme a un compromiso establecido ante el Juzgado Laboral.

el sindicato reclama el cumplimiento del pago que, asegura, debía realizarse a más tardar el 30 de octubre, conforme a un compromiso establecido ante el Juzgado Laboral. Prima de antigüedad: exige revisar las diferencias en los cálculos de esta prestación y entregar desgloses claros sobre las cantidades correspondientes a cada trabajador.

exige revisar las diferencias en los cálculos de esta prestación y entregar desgloses claros sobre las cantidades correspondientes a cada trabajador. Prima de retiro: denuncia un rezago superior a seis años en el cumplimiento de esta prestación, contemplada en la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo. Algunos trabajadores habrían recibido pagos parciales, mientras otros continúan esperando.

denuncia un rezago superior a seis años en el cumplimiento de esta prestación, contemplada en la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo. Algunos trabajadores habrían recibido pagos parciales, mientras otros continúan esperando. Renivelación y homologación salarial: pide que se concrete el procedimiento correspondiente a 2026. El sindicato ha señalado que se contempla beneficiar a otros 120 trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.

A estas exigencias se suman la publicación de convocatorias para procesos de basificación, compactación de plazas y año sabático, así como la revisión de plazas administrativas.

¿Hubo avances en las negociaciones con el Cobacam?

Aunque durante las reuniones del 18 de noviembre se presentaron proyectos de convocatorias relacionadas con los asuntos laborales, el sindicato señaló que las autoridades no establecieron fechas concretas para su publicación.

Otro de los puntos que genera preocupación es la disponibilidad de recursos económicos para cumplir con las demandas. Este asunto quedó entre los pendientes que deberán abordarse en las siguientes negociaciones y ante el Juzgado Laboral.

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El antecedente más reciente ocurrió el 13 de noviembre, cuando el sindicato informó que recibió el acuse de entrega de los anexos modificatorios necesarios para continuar el trámite de homologación y renivelación salarial. Sin embargo, aclaró que seguiría presionando hasta que se autoricen y realicen los pagos correspondientes.

Por ahora, el emplazamiento a huelga continúa vigente y los trabajadores esperan que antes del lunes exista una respuesta que permita evitar la suspensión de actividades en los centros educativos del Cobacam.

JGH