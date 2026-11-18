La tensión social estalló durante la noche de este miércoles en la Zona Continental de Isla Mujeres, luego de que decenas de habitantes de la colonia La Luna decidieran tomar las vialidades principales y bloquear por completo tanto la entrada como la salida de esta demarcación.

La medida de presión fue tomada como respuesta directa a la suspensión del suministro de energía eléctrica que dejó a decenas de familias a oscuras y sin servicios básicos.

​De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar de los hechos, el conflicto se originó alrededor de las 10:00 horas, momento en que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribó al asentamiento y procedió a bajar las cuchillas de los transformadores que abastecen a la colonia.

Aunque los propios ciudadanos reconocieron mantener un adeudo cercano a los 300 mil pesos con la empresa productiva del Estado, señalaron su inconformidad ante el corte abrupto del servicio sin previo acuerdo de pago, acción que afectó de inmediato la conservación de alimentos, el funcionamiento de aparatos médicos y las actividades cotidianas bajo altas temperaturas.

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​Ante el temor de pasar la noche en penumbras y la falta de alternativas para liquidar el monto reclamado de forma inmediata, los vecinos se organizaron y tomaron la decisión de atravesar varios vehículos sobre la cinta asfáltica en los puntos estratégicos de entrada y salida de la Zona Continental.

Con estas unidades bloqueando ambos sentidos, además de pancartas, piedras y ramas, los manifestantes impidieron el paso de automóviles particulares, transporte público y unidades de carga, provocando un severo congestionamiento vial en los límites con el municipio de Benito Juárez.

​Los inconformes advirtieron que mantendrían cerradas las arterias viales hasta que personal técnico de la CFE regresara al sitio para reparar la falla o subir nuevamente las cuchillas retiradas horas antes.

Asimismo, exigieron la instalación urgente de una mesa de diálogo con autoridades municipales y directivos de la paraestatal para negociar un esquema de pagos accesible en torno al adeudo de los 300 mil pesos, regularizar el servicio y evitar nuevos cortes en el sector.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito para resguardar la integridad de los manifestantes, prevenir conatos de enfrentamiento con automovilistas varados y abanderar la zona, desviando la circulación hacia rutas alternas mientras se esperaba la intervención de directivos de la CFE y autoridades locales para destrabar el conflicto.