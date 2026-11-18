La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó a Shenzhen, China, para participar en la XXXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada los días 18 y 19 de noviembre.

A su llegada a territorio chino —en lo que representa su octava gira internacional— fue recibida por Huang Chuping, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong.

La Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein llega a la XXXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica APEC 2026 Inicia su tercer día de actividades en Shenzhen, China https://t.co/nssPLm7bk6 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 19, 2026

Con ello la mandataria inicia su tercer día de actividades en Shenzhen, China.

Cabe mencionar que Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en la que abordaron la cooperación en ciencia, tecnología, energías limpias, infraestructura, salud y turismo, además de extenderle una invitación para la cumbre de 2028.

Asimismo, reportes periodísticos indican que mantuvo un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard—, y tiene en agenda diálogos con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Singapur, Lawrence Wong.