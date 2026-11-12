Paro en el COBACAM pone en riesgo las clases de más de 10 mil alumnos en Campeche

Más de 10 mil estudiantes de los 37 centros educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) podrían verse afectados por el conflicto laboral que este jueves 12 de noviembre derivó en una jornada de brazos caídos, convocada por el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (SUTCOBACAM).

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La medida consiste en que los trabajadores acuden a sus centros laborales y permanecen en ellos durante el horario habitual, pero sin realizar sus actividades. El movimiento busca presionar a las autoridades educativas y de gobierno para que resuelvan los pendientes relacionados con salarios, homologación y prestaciones laborales.

La protesta también abrió diferencias entre las organizaciones sindicales del subsistema. Mientras el SUTCOBACAM defiende la suspensión de actividades como una medida para exigir el cumplimiento de acuerdos, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (SITCOBACAM) rechazó la acción y pidió privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a los estudiantes.

A través de un comunicado, el SUTCOBACAM explicó que uno de los principales motivos de la inconformidad es la falta de firma y envío de los anexos modificatorios de ejecución necesarios para tramitar el pago de la homologación y renivelación salarial correspondiente a 2026.

El sindicato exige la firma y envío de anexos para el pago de homologación salarial 2026.

El sindicato señaló que esta demora también repercute en el incremento salarial de este año, cuyo pago, asegura, la Dirección General del COBACAM se comprometió a cubrir el pasado 30 de octubre ante el juzgado laboral. Sin embargo, afirmó que el recurso continúa pendiente y que no ha recibido una respuesta favorable.

Entre sus exigencias también se encuentran la regularización de la prima de antigüedad para los trabajadores afectados y el cumplimiento de la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo, relacionada con la prima de retiro. Además, pide la publicación de las convocatorias de basificación, compactación y año sabático.

El SUTCOBACAM advirtió que su emplazamiento a huelga establece el 23 de noviembre de 2026 como fecha para un posible estallamiento, por lo que exigió a las autoridades entregar por escrito la constancia de recepción de los anexos por parte de la federación, así como fechas concretas para los pagos y la publicación de las convocatorias.

SITCOBACAM rechaza suspensión de actividades

Por su parte, el SITCOBACAM difundió un posicionamiento titulado “No al atentado a la educación en COBACAM, sí al diálogo”, en el que cuestionó la jornada de brazos caídos y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los estudiantes.

SITCOBACAM rechazó la suspensión de actividades y pidió privilegiar el diálogo / Especial

La organización sostuvo que la protesta afecta a más de 10 mil alumnos de los 37 centros educativos y consideró que el movimiento deriva de un contrato colectivo que calificó como excluyente, así como de diferencias relacionadas con la homologación y renivelación salarial de 2026.

También cuestionó la forma en que, según su versión, el sindicato mayoritario negoció el pago del retroactivo salarial. Argumentó que la cláusula cuarta transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo establece que el incremento anual será determinado por la autoridad federal competente, tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de febrero y deberá pagarse, a más tardar, durante diciembre.

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El SITCOBACAM informó además que interpuso un amparo ante las instancias laborales contra lo que considera cláusulas excluyentes del contrato colectivo de 2026. También señaló diferencias por el pago de prestaciones estatales, entre ellas el Estímulo al Desempeño Administrativo.

De esta manera, el conflicto laboral mantiene enfrentadas las posturas de ambas organizaciones: el SUTCOBACAM exige que se resuelvan los pagos y prestaciones pendientes, mientras que el SITCOBACAM rechaza la suspensión de actividades y plantea que las diferencias se atiendan mediante el diálogo.

Por ahora, el SUTCOBACAM no ha anunciado una fecha para concluir la jornada de brazos caídos. El 23 de noviembre permanece como la fecha señalada para un posible estallamiento de huelga, mientras queda pendiente conocer la postura de la Dirección General del COBACAM y de las autoridades estatales.

JGH