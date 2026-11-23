Un vendedor de pan que se desplazaba a bordo de su triciclo resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un taxi y una camioneta particular que se encontraba estacionada, durante la tarde de este lunes en la colonia Aviación.

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El percance ocurrió sobre la avenida Aviación, en el cruce con las calles 42 A y 42 B, donde un automóvil Nissan Versa, habilitado como taxi, color rojo con blanco y marcado con el número económico 2831, circulaba con dirección hacia el centro de la ciudad. De acuerdo con los primeros datos, la unidad de alquiler avanzaba por la vialidad cuando, por causas que serían determinadas por las autoridades, terminó golpeando de costado al triciclo de venta de pan que circulaba entre los carriles.

A consecuencia del impacto, el triciclo salió proyectado contra una camioneta Suzuki Vitara, color blanco, que se encontraba debidamente estacionada sobre el acotamiento derecho. La unidad de carga terminó volcada y chocó contra la parte trasera del vehículo particular, mientras que su conductor salió despedido y quedó tendido boca abajo sobre la carpeta asfáltica, sin poder incorporarse por sus propios medios.

El taxi Nissan Versa, número económico 2831, golpeó de costado el triciclo.

La situación generó preocupación entre las personas que presenciaron el accidente, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al comerciante y le brindaron atención prehospitalaria, ya que manifestaba fuertes molestias en la zona de la espalda baja. Después de ser auxiliado, los socorristas lograron ayudarlo a ponerse de pie, aunque continuaba presentando dolor en dicha región.

Al lugar también llegaron dos mujeres, familiares del vendedor, quienes permanecieron junto a él durante la atención y las diligencias correspondientes. Por su parte, el conductor del taxi manifestó que respondería por los daños materiales y las lesiones del triciclero a través de la aseguradora de su unidad, asegurando que no habría inconveniente para hacerse cargo de lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja lo auxiliaron por molestias en la espalda baja. / Israel Lozano

Posteriormente, peritos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, los involucrados alcanzaron un acuerdo para cubrir los daños y las lesiones mediante la aseguradora del taxi, con lo que evitaron que el caso avanzara a mayores complicaciones legales.

JGH