El Partido del Trabajo (PT) busca incorporar a sus filas a los integrantes que todavía permanecen en la Asociación Política Nacional Que Siga la Democracia, luego de un convenio de colaboración firmado por ambas organizaciones a nivel nacional, con el que pretenden trasladar su estructura de militantes a las filas petistas.

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La agrupación política intentó obtener su registro como partido político nacional y para ello realizó asambleas en distintas entidades, incluido Campeche, donde sus actividades estuvieron encabezadas por José Luis Flores, quien actualmente forma parte del Partido Acción Social (PAS). Entre sus integrantes también se encuentra Rita del Río Ávila.

Antonio Gómez Saucedo, dirigente estatal del PT, confirmó que existe un acuerdo para promover la afiliación de quienes todavía simpatizan con Que Siga la Democracia, aunque reconoció que hasta ahora desconoce cuántos integrantes permanecen activos y quiénes encabezan actualmente la organización en Campeche.

Explicó que la incorporación dependerá de una labor de convencimiento para que los antiguos simpatizantes de la asociación decidan sumarse al proyecto petista. Sin embargo, aclaró que todavía no existe contacto directo con los representantes estatales para conocer su estructura y sus principales figuras políticas.

El dirigente señaló que, una vez identificados los perfiles y el respaldo que tienen entre sus militantes, el PT podría valorar la posibilidad de presentarlos ante las mesas de negociación de la coalición que pretende construir con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

JGH