Una vez más, la imprudencia de los conductores de motos deja como saldo cuatro lesionados tras protagonizar un hecho de tránsito, quienes fueron atendidos por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias de los municipios de Calkiní y Bécal. Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a los lesionados, quienes tenían heridas de consideración, por lo que fueron abordados a las unidades y trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar para su valoración médica especializada.

Los hechos fueron reportados la noche de ayer, a cinco kilómetros de la cabecera municipal de Calkiní, en el tramo Calkiní-Nunkiní, justo a la altura del conocido oratorio. Tras el impacto, automovilistas que circulaban por el lugar dieron parte de inmediato a los números de emergencia para solicitar atención prehospitalaria para los lesionados. Rápidamente llegó el personal del SAMU de Calkiní, que atendió a los ocupantes del mototaxi. Minutos después arribaron los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la junta de Bécal, quienes atendieron a los tripulantes de la motocicleta, que se encontraban sobre el pavimento.

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Los cuatro lesionados fueron trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar para su valoración médica especializada, ya que algunos presentaban escoriaciones sangrantes y posibles fracturas internas. Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes dirigieron el tránsito vehicular para evitar otro accidente mientras los paramédicos realizaban sus labores de auxilio.

Asimismo, al lugar llegaron los familiares de los involucrados, quienes acompañaron a los lesionados al hospital, mientras que otros se quedaron para mediar sobre los daños y gastos médicos que se requirieran, toda vez que el motociclista se estampó detrás del mototaxi que transitaba en el mismo sentido, lo que originó el accidente. Por fortuna, llegaron a un arreglo satisfactorio y se retiraron del lugar.