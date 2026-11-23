Tras desmayarse, un adulto mayor tuvo que ser bajado en ambulancia de un camión del transporte público del KO’OX, en la avenida Concordia a la altura de la colonia Carmelo e Infonavit Justo Sierra.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las diez de la mañana, cuando el operador de la unidad de pasaje número 49 de la ruta Siglo XXI, al darse cuenta de que se sentía mal un sujeto mayor de edad, quien perdió el conocimiento en uno de los asientos, se detuvo.

Paramédicos del SAMU acudieron para atender al pasajero. / Alejandro Pech

Al lugar llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes bajaron al sujeto en ambulancia.

Al final, dicha persona se estabilizó y fue retirada del lugar por un familiar.

JGH