El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la Armada de México incorpora inteligencia artificial, vehículos no tripulados y sistemas tecnológicos de fabricación nacional para fortalecer la vigilancia y seguridad en los mares mexicanos.

Durante la ceremonia por el 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, encabezada este lunes 23 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, el almirante destacó los avances en la modernización de las capacidades operativas de la institución.

Explicó que la transformación de la Armada contempla nuevas herramientas de inteligencia naval para identificar riesgos, mejorar la toma de decisiones y ampliar las operaciones de vigilancia en el territorio marítimo nacional.

¿Qué tecnología incorporará la Marina para proteger los mares mexicanos?

Morales Ángeles señaló que la institución ya utiliza inteligencia artificial para detectar y evaluar objetivos de interés, además de plataformas que permiten analizar información relacionada con el entorno marítimo.

También destacó la incorporación de vehículos no tripulados y nuevas capacidades para detectar objetivos submarinos y fortalecer la seguridad de la navegación.

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Estas tecnologías se integran al buque patrulla oceánica Yucatán, actualmente en construcción, que contará con mayores capacidades de vigilancia, reconocimiento y respuesta ante amenazas.

¿Cuántos buques construirá la Marina de México?

El secretario informó que el Plan Nacional de Construcción Naval 2024-2030 contempla la fabricación de siete patrullas oceánicas, 12 patrullas costeras y dos buques multipropósito, con el objetivo de fortalecer la autonomía tecnológica de las Fuerzas Armadas.

"Diseñamos y construimos nuestros propios buques y sistemas navales para que el destino de los mares nacionales permanezca en nuestras manos", expresó.

El almirante destacó que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y una superficie marítima aproximadamente 1.8 veces mayor que su territorio continental.

Finalmente, recordó que el 23 de noviembre de 1825 las fuerzas españolas abandonaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, tras el bloqueo naval encabezado por Pedro Sáenz de Baranda.

Afirmó que la Armada continuará desarrollando capacidades en mar, aire, tierra, el entorno submarino y el ciberespacio para responder a los desafíos de seguridad nacional.

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