La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Banco Mundial estima una reducción de 15.3 puntos porcentuales en la población en situación de pobreza en México entre 2018 y 2026, como resultado de las mejoras salariales, los Programas para el Bienestar y otras políticas públicas.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia federal destacó que la proporción de mexicanos en condiciones de pobreza por ingresos pasó de 35.3 por ciento en 2018 a un nivel estimado de 20 por ciento para 2026.

De acuerdo con las cifras del organismo internacional, esta disminución representa un avance en la reducción de la pobreza durante los últimos ocho años, periodo que comprende las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Banco Mundial prevé que la pobreza en México continúe disminuyendo hasta 2028

La Secretaría de Hacienda señaló que las proyecciones del Banco Mundial apuntan a que la tendencia descendente continuará durante los próximos dos años.

Según estas estimaciones, para 2028 la pobreza por ingresos se ubicaría en 18.7 por ciento de la población, lo que representaría una reducción acumulada de 16.6 puntos porcentuales respecto a 2018.

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De cumplirse el pronóstico, aproximadamente 18.7 millones de personas habrían salido de esta condición en una década.

¿Qué factores explican la reducción de la pobreza en México?

La dependencia federal destacó que el incremento de los salarios, la distribución de recursos mediante los Programas para el Bienestar y otras medidas económicas han contribuido a mejorar los ingresos de los hogares mexicanos.

El Banco Mundial estima que la población en situación de pobreza en México se redujo 15.3 puntos porcentuales durante los últimos ocho años, pasó del 35.3% en 2018 al 20% en 2026, y lo atribuye a las mejoras salariales, a los Programas para el Bienestar y otras políticas públicas que han mejorardo la distribución de la riqueza nacional. El organismo internacional proyecta que la disminución de la población en situación de pobreza continuará hacia 2028 con la misma tendencia, acumulando 16.6 puntos porcentuales a partir de 2018; por lo que, en una década, 18.7 millones de personas habrán dejado atrás este flagelo. — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 23, 2026

Las estimaciones del Banco Mundial utilizan una línea de pobreza de 8.30 dólares diarios por persona, ajustada por paridad de poder adquisitivo, por lo que corresponden a una medición de pobreza monetaria distinta de la pobreza multidimensional oficial.

Hacienda subrayó que las proyecciones hacia 2028 mantienen una tendencia de reducción de la población con ingresos inferiores a ese umbral.

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