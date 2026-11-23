Ante la falta de seriedad y de compromisos firmados ante el juzgado, trabajadores de la educación de los colegios de Bachilleres se declararon en huelga indefinida hasta que el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de los Colegios de Bachilleres, pague la lista del pliego petitorio que exigen los docentes que se encuentran en paro laboral. Entre ellas se encuentran: “Pago puntual de la prima de antigüedad”, “Pago del incremento salarial 2026 firmado ante el juzgado laboral”, “Respeto a la cláusula 79 sobre la prima de retiro” y “Pago de renivelación y homologación 2026 a trabajadores”.

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En punto de las 9 de la mañana, los docentes del Camino Real se declararon en huelga, principalmente los más de 34 docentes y administrativos del Colegio de Bachilleres, plantel 01, quienes colocaron lonas y mantas negras y rojas como señal de protesta por las prestaciones que no les han pagado las autoridades. Así lo dio a conocer el profesor Fernando Tuz Coyoc, delegado del plantel 01 Hecelchakán, por lo que se espera que las autoridades estatales den pronta solución a esta problemática, con la cual se habían comprometido, para que los más de 400 alumnos del plantel no se vean afectados.

“Durante más de siete meses hemos estado buscando una solución con la Dirección General del Cobacam. Nos han dicho que van a pagar, pero hasta el día de hoy no hemos recibido el incremento salarial, cuyo pago quedó comprometido por escrito ante el juzgado laboral. También siguen pendientes el pago a quienes están por retirarse y la valoración de los ascensos del personal docente y administrativo. Nos duele que la falta de voluntad política nos haya llevado a ejercer el derecho de huelga, reconocido en la Ley Federal del Trabajo. Nos parece inhumano que, solo por el hecho de estar en huelga, tengamos que vivir con la incertidumbre de cómo sostener nuestros hogares mientras dure el movimiento. También somos madres y padres de familia. Tenemos hijas e hijos que dependen de nuestros salarios y compromisos que siguen corriendo aunque dejemos de percibir nuestros ingresos”, mencionaron los docentes afectados por las autoridades del estado.

Para finalizar, el delegado sindical del Colegio de Bachilleres, plantel 01 de Hecelchakán, hizo hincapié y explicó a los padres de familia que la educación es primero: “Ustedes nos conocen, han visto nuestro trabajo y saben que hemos acompañado a sus jóvenes dentro y fuera de las aulas, por eso queremos explicarles de nuestra propia voz por qué llegamos a la huelga”.

JGH