El Frente Frío número 8 llegará a Campeche este miércoles 25 de noviembre y provocará lluvias, evento de Norte, oleaje elevado y un descenso de temperaturas, por lo que las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del tiempo.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Campeche, antes del ingreso del sistema frontal ya se registra un deterioro de las condiciones meteorológicas, con aumento de nublados y precipitaciones en distintos puntos de la entidad.

Para este martes y previo al arribo del frente frío, se esperan lluvias de ligeras a moderadas, sin descartar algunas puntualmente fuertes en las regiones oriente, centro y sur del estado. Las precipitaciones irán disminuyendo conforme avance el miércoles.

Uno de los principales efectos será el evento de Norte, que comenzará a intensificarse desde este martes y se establecerá principalmente durante el miércoles, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en la franja costera.

El evento de Norte se intensificará y tendrá velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora.

Estas condiciones también ocasionarán oleaje elevado en las costas de Campeche, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos de las autoridades y extremar precauciones en las actividades marítimas.

En cuanto a las temperaturas, Protección Civil informó que después del ingreso del Frente Frío 8 las máximas se ubicarán por debajo de los 30 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 y 20 grados, principalmente en las regiones centro, oriente y norte de Campeche.

Además, no se descarta que durante las mañanas del jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre se registren temperaturas inferiores a los 15 grados, especialmente en esas regiones del estado.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el suroeste de Campeche, así como un evento de Norte con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. También prevé oleaje de dos a tres metros en las costas campechanas.

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El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones del Sistema Estatal y los sistemas municipales de Protección Civil.

JGH