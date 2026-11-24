Las personas servidoras públicas que divulguen indebidamente fotografías, videos o información confidencial relacionada con víctimas de delitos podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma al artículo 307 Bis del Código Penal de Campeche.

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La modificación, promovida por la diputada Ena América García García, de MORENA, fue aprobada por unanimidad durante la sesión del Pleno, con 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, de acuerdo con el tablero de votación legislativa.

La reforma establece penas de cuatro a diez años de prisión, además de multas de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para las personas servidoras públicas que, por cualquier medio, divulguen indebidamente información reservada o confidencial relacionada con investigaciones o procesos penales.

La votación fue unánime, con 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Las sanciones aumentarán en una tercera parte cuando la información difundida incluya imágenes de personas fallecidas o restos humanos, detalles sobre las circunstancias de una muerte, lesiones o estado de salud de las víctimas, o cuando se busque afectar la dignidad de las personas o de sus familiares.

La reforma también contempla un incremento de las penas cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, la medida busca prevenir la revictimización, proteger la privacidad de las personas afectadas por delitos y sus familias, así como resguardar la integridad de las investigaciones penales.

La propuesta contó con el respaldo de legisladores de MORENA, Movimiento Ciudadano, PRI, PT, PAN, PVEM y representantes independientes.

JGH