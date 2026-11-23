La última semana de noviembre estará marcada por lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en Campeche, debido a la llegada del frente frío número 8, que avanzará sobre la península de Yucatán a partir del miércoles.

Noticia Destacada Frente Frío 6 provocará lluvias fuertes en Campeche este miércoles; estas serán las zonas más afectadas

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones comenzarán a cambiar desde el martes, cuando se prevé el desarrollo de una baja presión extratropical rumbo a Cuba, acompañada de mayor inestabilidad atmosférica y un temporal de lluvias en la región.

Para el miércoles se espera el ingreso del frente frío número 8, que impulsará una masa de aire polar continental y dará paso a un evento de Norte. En las costas de Campeche podrían registrarse vientos de entre 60 y 65 kilómetros por hora, mientras que en altamar se esperan olas de hasta cuatro metros de altura.

Estas condiciones podrían complicar las actividades marítimas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el incremento del viento y el oleaje, así como mantenerse atentos a posibles trombas marinas.

A partir del jueves comenzará a sentirse un descenso más significativo de las temperaturas debido al establecimiento de la masa de aire polar. Este fenómeno, conocido como heladez, se prolongaría durante el resto de la semana.

Aunque el pronóstico no precisa temperaturas mínimas específicas para Campeche, sí anticipa un ambiente más frío en la península, principalmente durante las noches y madrugadas.

Ante este panorama, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, mientras que las personas que realizan actividades pesqueras y marítimas deberán extremar precauciones y resguardar sus embarcaciones ante el evento de Norte.

JGH