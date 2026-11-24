Una motocicleta sin placas de circulación y con los números de serie y motor borrados fue asegurada por elementos de seguridad en la unidad habitacional Siglo XXI, en San Francisco de Campeche.

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El aseguramiento ocurrió luego de que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) recibiera un reporte ciudadano sobre un sujeto que trasladaba una motocicleta a pie por la zona.

Al llegar al lugar, los agentes ya no encontraron al individuo, sino únicamente la unidad, que presentaba irregularidades en sus datos de identificación.

Ante esta situación, los elementos policiacos aseguraron la motocicleta y la pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizará las diligencias correspondientes para determinar su procedencia.

Hasta el momento, no se informó si la unidad cuenta con algún reporte de robo ni se dio a conocer la identidad de la persona que presuntamente la trasladaba.

JGH