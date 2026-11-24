Un total de ocho armas largas, cinco chalecos, 16 cargadores, 599 cartuchos de diferentes calibres, chalecos bal y un vehículo fueron asegurados durante el Operativo Interinstitucional de Seguridad Ciudadana realizado en diversas comunidades del municipio.

En un escueto informe dado a conocer por las autoridades en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, hace referencia que la acción, encabezada de manera coordinada por corporaciones federales, estatales y municipales, tuvo como objetivo inhibir actos delictivos de alto impacto y proteger la integridad física de los habitantes.

Se hace referencia a que en el operativo participaron elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Felipe Carrillo Puerto (DGSPTYB FCP), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (SEMAR), Grupo Jaguar y Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante las labores se realizaron recorridos de prevención y vigilancia, reconocimientos en brechas de difícil acceso y sobrevuelos con drones en los poblados de Chunhuas, Betania, Dzula, Laguna Kana, Yoactun, Chan Santa Cruz, Santa María Poniente, Naranjal Poniente, Nueva Loría, Chunhuhub, Polyuc y San Luis.

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Como resultado de las inspecciones, fueron revisados tres vehículos y 11 personas. Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados para fortalecer la seguridad en las comunidades del municipio y prevenir la comisión de delitos.

Cabe mencionar que en la zona poniente del municipio, principalmente en la comunidad de Polyuc, durante la noche y ante la mirada atónita de las personas que se encontraban en el domo de la comunidad, un grupo de civiles que portaban armas de fuego se llevaron a la fuerza a una entrenadora trans.

Sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente para las indagaciones correspondientes, tras estos hechos las autoridades habían intensificado su presencia en la zona poniente del municipio para tratar de inhibir el delito.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado de manera oficial sobre los hechos que se registraron en las últimas horas en la región donde se ubica la comunidad de Nueva Loria, todo parece indicar que fue el sitio donde las autoridades sorprendieron a un grupo de civiles, quienes al notar la presencia de las autoridades aparentemente emprendieron la huida dentro de la selva.