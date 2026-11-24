Los 665 trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres de Campeche, Cobacam, mantendrán la huelga en los 38 centros educativos del Estado, pese a que autoridades estatales ofrecieron reanudar el diálogo y garantizar el pago del incremento salarial pendiente antes de concluir 2026. El Sindicato Único de Trabajadores del Cobacam, Sutcobacam, rechazó sujetarse a una nueva promesa, al considerar una burla y una muestra de ineptitud que la Dirección General incumpliera el compromiso de cubrir esta prestación el pasado 30 de octubre, pese a que fue firmado ante los Juzgados Laborales.

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​La secretaria general del sindicato, Ana Isabel May Cardeña, exigió voluntad política para respetar los acuerdos formalizados y cuestionó que ahora las autoridades pretendan justificar el retraso con el argumento de que el Contrato Colectivo de Trabajo, CCT, establece diciembre como plazo para realizar el pago. Reprochó que la parte patronal haya establecido por escrito una fecha específica ante la autoridad laboral si no tenía la certeza de cumplirla. “Se burlaron de la jueza. ¿Por qué firmaron una fecha si no iban a cumplir?”, cuestionó, al señalar que el incumplimiento representa una ofensa para los trabajadores.

​La dirigente recordó que la huelga estalló este lunes 23 de noviembre, a las nueve de la mañana, después de siete meses de mesas de negociación en las que, aseguró, no se alcanzaron soluciones a las demandas sindicales. Aunque reconoció la preocupación que genera la suspensión de clases entre estudiantes y familias, sostuvo que el paro fue el último recurso ante la falta de resultados y la necesidad de defender los derechos laborales de sus representados.

El sindicato reclama basificación docente, convocatorias, compactación de horas y oportunidades de ascenso. / Alejandro Balan

​Precisó que el conflicto no se limita al incremento de la política salarial, pues también reclaman transparencia en los resultados de homologación y remuneración, luego de que trabajadores con más de 24 y 26 años de antigüedad quedaran fuera de los beneficios sin recibir una explicación debidamente fundamentada. Asimismo, demandan basificación docente, emisión de convocatorias pendientes, compactación de horas y oportunidades de crecimiento laboral. Sobre este último punto, señaló que 113 trabajadores no han tenido posibilidades de ascenso.

​Otro pendiente corresponde a los pagos por retiro de 12 trabajadores: siete ya concluyeron su relación laboral, pero cinco no han recibido el recurso correspondiente y otros dos solamente obtuvieron una cuarta parte de lo que les corresponde, situación que atribuyó al incumplimiento de la cláusula 79 del contrato colectivo.

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​May Cardeña reiteró que el sindicato mantiene apertura para dialogar y encontrar soluciones, pero advirtió que no aceptarán nuevas promesas sin garantías de cumplimiento. Incluso cuestionó que las autoridades argumenten desconocer cuánto aportará la Federación para cubrir el incremento, cuando anualmente se realizan proyecciones presupuestales.

​Los 665 integrantes del Sutcobacam continúan en los accesos de los 38 planteles y Dirección General de la Entidad, decididos a sostener el movimiento. “Nosotros queremos soluciones”, insistió la dirigente, al aclarar que representa el sentir de la base trabajadora y que la responsabilidad de resolver el conflicto corresponde a las autoridades.

JGH