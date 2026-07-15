Colectivos exigen prisión domiciliaria para activista embarazada en Campeche

Integrantes de los colectivos Ley Sabina Campeche A.C. y Campeche por las 40 Horas se manifestaron este miércoles en el Congreso del Estado para exigir la liberación inmediata o la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria para la activista Yahari Itxel Brito Brito, de 25 años, quien enfrenta un embarazo de seis meses y desde hace dos no ha recibido atención médica ni acceso a medicamentos, situación que vulnera sus derechos humanos y pone en riesgo su vida y la del bebé.

Los activistas recordaron que Yahari Brito fue detenida el 20 de septiembre de 2025 tras manifestarse para visibilizar el problema de personas desaparecidas en México y Campeche. Posteriormente, la titular del Poder Ejecutivo confirmó públicamente la existencia de una carpeta de investigación en su contra.

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La fundadora de Ley Sabina Campeche A.C., Aremi Gasca, denunció que el proceso judicial carece de transparencia y aseguró que la joven permanece sin seguimiento médico especializado, pese a tratarse de un embarazo de riesgo. Indicó que desde hace dos meses no ha podido acceder a consultas, vitaminas ni medicamentos indispensables.

Por su parte, el presidente del colectivo Campeche por las 40 Horas, Eloy Romero Acuña, sostuvo que el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las mujeres embarazadas no deben permanecer bajo prisión preventiva, sino cumplir medidas como la prisión domiciliaria. Citó además reglas internacionales de protección a mujeres privadas de la libertad para insistir en que el caso debe revisarse con perspectiva de derechos humanos.

Los manifestantes afirmaron que Yahari Brito fue hospitalizada entre el 30 de marzo y el 2 de abril por complicaciones derivadas de su embarazo y aseguraron que desde entonces no ha recibido el seguimiento médico correspondiente. Señalaron que la defensa ha promovido recursos legales para modificar la medida cautelar, aunque el proceso continúa.

Insistieron en que no existen elementos suficientes para mantener a la joven en prisión preventiva y calificaron el caso como una presunta persecución por su labor de activismo. Además, reclamaron que la Fiscalía General del Estado (Fgecam) no ha cumplido el compromiso de garantizar un proceso transparente.

Finalmente, solicitaron la intervención del Congreso del Estado y de las autoridades competentes para que se revise el expediente y, por razones humanitarias y de protección a la maternidad, se otorgue a Yahari Itxel Brito Brito la prisión preventiva domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.