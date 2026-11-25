Una mujer terminó tendida sobre el pavimento al transitar en una motoneta y verse involucrada en un hecho de tránsito con un taxi por la colonia Ulises Sansores, en Champotón.

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De acuerdo con los datos proporcionados, el hecho ocurrió sobre la calle 41, entre 24 con 22, en la colonia antes referida, como referencia, a la altura del campo de fútbol Cascareros de esta cabecera.

Según los reportes preliminares, el percance dejó una fémina lesionada y daños materiales de menor consideración.

Una mujer resultó lesionada y los daños materiales fueron menores. / Jorge May

Trascendió que la mujer, a bordo de su motoneta Italika sin placas, habría tomado la arteria 41 sin la debida precaución, provocando que fuera colisionada por la unidad de alquiler que venía con preferencia de paso.

Al lugar llegaron los paramédicos del SAMU, quienes se encargaron de valorar a la persona lesionada. Según la información recabada en el lugar, los elementos de la Policía Local no arribaron al sitio.

JGH