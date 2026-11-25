Bienestar animal, protección de áreas naturales, combate a la deforestación, transición energética, cambio climático y erradicación de la violencia política contra las mujeres integran los principales temas de la Agenda Legislativa Ambiental 2027 del Partido Verde Ecologista de México, presentada a nivel nacional y que contempla 18 acciones para impulsar desde los congresos federal y estatales.

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Lo anterior informó la dirigente estatal del Verde en Campeche, Jessica Mayor Pérez, quien afirmó que los puntos fueron tratados en el reciente Foro Internacional Ambiental en San Luis Potosí y que la agenda fue firmada por la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón Trujillo.

Explicó que uno de los apartados centrales corresponde al bienestar animal, con propuestas para prohibir la cacería deportiva, aumentar las sanciones por maltrato y garantizar condiciones adecuadas para los animales de granja durante todo su ciclo de vida, así como acciones más firmes contra la venta de animales silvestres y regular la exhibición física de animales domésticos para su comercialización.

A la par, incluye la protección de las áreas naturales protegidas, mediante acciones de reproducción, reintroducción y repoblación de especies silvestres, donde afirmó que este tema para Campeche comprende un asunto de interés por ecosistemas como Calakmul, Laguna de Términos y Los Petenes.

En cuanto al cambio climático, pretenden reforzar los mecanismos de protección de los principales bosques y selvas del país, además de combatir la tala clandestina y los asentamientos humanos irregulares. La propuesta menciona particularmente a la Selva Lacandona, en Chiapas, como uno de los ecosistemas que requiere atención.

JGH