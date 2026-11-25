Usuarios inconformes con los cobros de electricidad convocaron a una nueva manifestación frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el malecón de San Francisco de Campeche, para este jueves 26 de noviembre a las 8:00 de la mañana.

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La convocatoria fue difundida por el grupo Pueblo Unido Campechano, que llamó a los usuarios a sumarse a la protesta bajo el lema “¡Ya basta CFE!”, en rechazo a los importes que consideran excesivos en sus recibos de energía eléctrica.

Como parte de la movilización, los organizadores pidieron a los participantes acudir con pancartas para expresar sus inconformidades y exigir respuestas a la empresa sobre los cobros del servicio.

La manifestación se suma a las protestas registradas recientemente en Campeche y Ciudad del Carmen, donde usuarios han expresado su molestia por los montos facturados y han solicitado explicaciones sobre los criterios utilizados para calcular el consumo de electricidad.

En Ciudad del Carmen, alrededor de 20 personas acudieron el martes a las oficinas de la CFE para manifestar sus inconformidades. Personal de la empresa ofreció revisar individualmente los recibos, aunque, según la versión de la paraestatal, la propuesta no fue aceptada.

La nueva convocatoria está prevista para la mañana de este jueves en el malecón de la capital campechana, donde los usuarios buscarán hacer escuchar sus reclamos por las tarifas eléctricas.

JGH