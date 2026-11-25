El Gobierno de Polonia intensificó sus gestiones para establecer una base militar permanente de Estados Unidos en su territorio, después de registrar dos incursiones de armamento ruso en su espacio aéreo en menos de una semana.

La solicitud fue reiterada por Bogdan Klich, representante diplomático polaco en Washington, quien informó al Consejo de Seguridad Nacional estadounidense sobre los incidentes ocurridos el 20 y 24 de noviembre de 2026.

Las autoridades polacas consideran necesario reforzar su capacidad de defensa ante los riesgos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

¿Qué ocurrió con los misiles rusos que ingresaron a Polonia?

El 20 de noviembre, tres proyectiles rusos ingresaron al espacio aéreo polaco durante una ofensiva contra Ucrania. Los restos fueron localizados en distintas comunidades del sureste del país.

Durante el incidente, un piloto sueco a bordo de un avión de combate Gripen recibió autorización condicionada de la OTAN para interceptar uno de los proyectiles, pero no disparó debido a que las condiciones meteorológicas impidieron identificarlo con precisión.

Noticia Destacada Al menos 14 muertos tras bombardeos rusos sobre Ucrania en la región de Kiev

La noche del 24 de noviembre, un dron ruso también cruzó brevemente la frontera polaca, aunque regresó hacia el este sin ser derribado.

¿Cuántos soldados de Estados Unidos hay en Polonia?

Actualmente, Polonia alberga aproximadamente 7 mil militares estadounidenses, principalmente mediante despliegues rotativos.

Varsovia busca ampliar esta presencia y establecer una instalación permanente como parte de sus acuerdos de cooperación militar con Washington.

Las conversaciones continúan y la decisión definitiva sobre una nueva base corresponde al Gobierno estadounidense.

Wczoraj w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa #USA przedstawiłem informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety Ch-101 oraz po raz kolejny omówiłem kwestię stałego rozmieszczenia wojsk 🇺🇸 w 🇵🇱 — Bogdan Klich (@BogdanKlich) November 24, 2026

OTAN refuerza defensa aérea de Polonia

Tras los incidentes, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) autorizó el despliegue de una aeronave AWACS para fortalecer la vigilancia aérea en territorio polaco.

Este sistema permite detectar amenazas a mayor distancia y coordinar las operaciones de defensa de los países aliados.

Polonia sostiene que una mayor presencia militar estadounidense permitiría fortalecer la seguridad de su territorio y la capacidad de respuesta de la OTAN en Europa oriental.

IO