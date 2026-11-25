Una camioneta, tipo van, de transporte turístico, se incendió en el camino de acceso del hotel Royaltón Riviera, a un costado de la carretera a Puerto Morelos, en donde no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro ocasionó el cierre a la circulación de los vehículos y autobuses de turismo que circulaban en esta parte del camino que conecta el centro de hospedaje con la carretera federal.

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Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cancún y personal de la Dirección de Protección Civil, para brindar ayuda, alrededor de las 11:00 horas de este miércoles.

Los bomberos sofocaron las llamas en la unidad de transporte turístico, la cual se encontraba aparentemente sin pasajeros.

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De manera preliminar se indicó que el chofer logró descender oportunamente, cuando detuvo su marcha, al ver que empezaba a salir fuego del área del motor.

Esta situación paralizó la circulación en este camino durante algunos momentos, para evitar que las llamas pudieran alcanzar a alguna otra unidad.