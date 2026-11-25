La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el Gremio Gasero se comprometió a no realizar bloqueos ni cierres carreteros este miércoles 25 de noviembre de 2026, después de recibir una convocatoria para establecer una mesa de diálogo con autoridades federales.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que el encuentro fue programado para las 12:30 horas, con la participación de representantes del sector energético, a fin de atender las demandas de los distribuidores de gas.

El dirigente del gremio, Enrique Medrano Meza, aceptó la convocatoria y pidió a sus agremiados desactivar las movilizaciones anunciadas para evitar afectaciones a la población.

¿Por qué los gaseros anunciaron bloqueos en CDMX?

Los integrantes del Gremio Gasero habían anunciado movilizaciones en los principales accesos a la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales y operativas.

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Entre sus demandas se encuentran mejores márgenes de comercialización, atención a denuncias de presuntas extorsiones y agilización de trámites relacionados con la distribución de gas LP.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobernación convocó a una reunión con autoridades del sector energético para buscar soluciones mediante el diálogo.

Segob dará seguimiento a las demandas del Gremio Gasero

La dependencia federal reconoció la disposición de los representantes del sector para alcanzar acuerdos sin afectar la circulación en carreteras y vialidades.

Asimismo, señaló que mantendrá el seguimiento de las peticiones presentadas por los gaseros y reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la libre manifestación y el libre tránsito.

#SEGOBInforma 📢 Gremio Gasero se compromete a no realizar bloqueos tras convocatoria al diálogo de #Segob Comunicado: 📄 https://t.co/Ivmvf1zp2o https://t.co/rhHRTSyRzP — Gobernación (@SEGOB_mx) November 25, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre acuerdos definitivos respecto de las demandas del gremio, por lo que los resultados dependerán de las negociaciones programadas para este miércoles.

IO