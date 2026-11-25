La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura temporal parcial al sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Homún, Yucatán, tras detectar contaminación y diversas irregularidades durante una inspección realizada el pasado 13 de noviembre.

En su tercera visita al lugar, luego de las efectuadas el 30 de octubre y el 3 de noviembre, personal de la dependencia encontró acumulación de basura, quema de desechos y residuos peligrosos, entre ellos envases de plástico con restos de aceites y lubricantes usados.

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El terreno, de aproximadamente 1.5 hectáreas, también presentaba llantas, botellas de vidrio, latas y partes de refrigeradores abandonados. Además, se observaron animales muertos, como cerdos, vacas, perros y aves de corral, así como humo generado por los incendios en el basurero.

La Profepa señaló que el Ayuntamiento no presentó los documentos que acreditaran las autorizaciones necesarias para operar el sitio, por lo que colocó dos sellos de clausura y ordenó implementar medidas de saneamiento.

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La situación representa un riesgo ambiental debido a que el tiradero se encuentra dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, una zona estratégica para la protección del agua subterránea. Por las características del suelo kárstico, los líquidos contaminantes pueden filtrarse hacia el subsuelo y alcanzar los cenotes.

Entre las medidas ordenadas se encuentran detener la quema de residuos, cercar el terreno, retirar los desechos peligrosos, controlar las plagas y establecer un programa de monitoreo ambiental. La dependencia dará seguimiento al cumplimiento de estas acciones y continuará con el procedimiento administrativo correspondiente.