Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de inspección en la gasolinera Control Gas de Kalá, ubicada sobre la carretera antigua a Mérida, en San Francisco de Campeche, luego de señalamientos por presuntas irregularidades en el despacho de combustible.

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El operativo se realizó alrededor de las 18:00 horas, en el establecimiento situado entre las unidades habitacionales María Lavalle Urbina, Plan Chac y Colonial Campeche, en el cruce de la calle Edzná con la carretera antigua a Mérida y la avenida Antigua Cooperativa Kalá. En las diligencias también participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y otras corporaciones federales.

Durante la inspección, el personal revisó las bombas despachadoras de gasolina y diésel, además de realizar pruebas para verificar que se entregaran las cantidades correspondientes a lo que pagan los consumidores y que el combustible no presentara anomalías. Las revisiones se relacionan con señalamientos difundidos semanas atrás, en los que se acusó al establecimiento de presuntamente entregar menos combustible del pagado.

Al finalizar el operativo, se reportó la presunta inmovilización de bombas despachadoras tras el hallazgo de posibles irregularidades; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente cuántas fueron intervenidas ni los resultados de las pruebas. La movilización también provocó congestionamiento vehicular en el sector, donde algunos automovilistas tuvieron que circular lentamente o tomar calles aledañas.

JGH