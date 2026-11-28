Debido al peligro que representan unos cables eléctricos que permanecen colgando en las inmediaciones del parque de la colonia Mirador I, algunos habitantes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades.

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De acuerdo con los datos recabados, pese a los reportes realizados, los cables continúan en ese sitio, lo que representa un riesgo para la integridad de las familias que acuden al parque.

Durante un recorrido por el lugar se observó que los cables podrían caer, situación que, de acuerdo con los vecinos, podría ocasionar un accidente.

Ante esta situación, habitantes del sector, entre ellos Giovan Vela Cantún, solicitaron a las autoridades correspondientes atender el problema y realizar las acciones necesarias para evitar algún incidente.