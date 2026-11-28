La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Julio Rodrigo Magaña Wong, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 21 de noviembre en la colonia Vicente Solís, en Mérida.

Noticia Destacada Vinculan a proceso a conductor por muerte de motociclista en la carretera Teya-Peto de Yucatán

A través del boletín de búsqueda con folio 141/2026, emitido el 28 de noviembre, la dependencia informó que hasta el momento se desconoce el paradero del hombre, por lo que difundió sus características físicas y señas particulares para facilitar su identificación.

De acuerdo con la ficha, Julio Rodrigo es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada y pesa alrededor de 58 kilogramos. Tiene tez morena clara, cabello corto y rizado de color castaño oscuro, ojos verde aceitunado, cejas pobladas y gruesas, boca mediana y nariz recta.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz de aproximadamente 12 centímetros en el bíceps izquierdo y otra de unos ocho centímetros en la parte interna de la muñeca derecha, aparentemente relacionada con una cirugía.

La Fiscalía pide a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a localizarlo. / Especial

También tiene varios tatuajes: el nombre «Leah» en el antebrazo izquierdo, un joker en la pantorrilla izquierda, dos rosas en el antebrazo izquierdo y una imagen de una Biblia abierta con una leyenda en la nuca.

La Fiscalía pidió a quienes tengan información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse a los teléfonos 800 00 26 23 7, 9999 30 32 88 y 9999 30 32 50, extensión 41164.