“No deberíamos vivir con miedo”: Tras masacre en Mayatecún II en Champotón, habitantes exigen mayor vigilancia

Luego del ataque armado en esta localidad de Mayatecún II, algunos ciudadanos demandaron mayor presencia policiaca, operativos de vigilancia y acciones contra los negocios clandestinos, al considerar que estos lugares propician situaciones de riesgo.

Pablo Valentín Gómez, con domicilio en Mayatecún II, manifestó su indignación por lo ocurrido y señaló que las comunidades rurales se encuentran prácticamente abandonadas en materia de seguridad, por lo que pidió a las autoridades que no esperen a que sucedan más tragedias para reforzar la vigilancia.

“Estamos de luto, pero también encabronados. Aquí somos gente trabajadora y no deberíamos vivir con miedo. Le pedimos a las autoridades que nos manden patrullas, mínimo para que realicen rondines de noche”, resaltó.

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Gómez pidió que se investiguen los hechos y que el caso no quede impune, al tiempo que solicitó revisar y clausurar los establecimientos que operan de manera clandestina. “¿Cuántos muertos más quieren para moverse? ¿Cuántas familias más tienen que llorar para que manden seguridad?”, cuestionó.

Desde la cabecera de Champotón, Amílcar Chang y Cristian Cruz Canché también opinaron al respecto, coincidiendo en que urge eliminar los clandestinos y reforzar la seguridad en las localidades de todo el municipio.

Amílcar Chang explicó que, mientras los negocios establecidos cumplen con el pago de impuestos, los clandestinos continúan operando sin que, desde su perspectiva, exista una intervención efectiva de las autoridades competentes.

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“Me dijo un amigo que sabe que en todo el municipio de Champotón existen alrededor de unos 300 clandestinos, de los cuales, quizá unos 100 puntos están ubicados dentro de la cabecera municipal”, señaló.

Asimismo, aseguró que la falta de vigilancia no solo afecta a Mayatecún II, sino también a comunidades cercanas, donde los pobladores solicitan patrullajes preventivos, principalmente por las noches.

En tanto, Cristian Cruz Canché consideró lamentable lo que ocurrió en Mayatecún II y respaldó la implementación de operativos de seguridad, así como la regulación y verificación de establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes para funcionar.

“En lo personal, como ciudadano, considero que deberían de implementar operativos. Igual deben de regular o verificar los clandestinos. Hay mucho ruido, gente de muchos lugares y se exponen familias. Por desgracia, últimamente en Campeche ha habido muchos sucesos similares”, concluyó.

Los declarantes de la cabecera coincidieron en que lo ocurrido en dicho poblado debe generar una respuesta de las autoridades, no solamente mediante la presencia policiaca después de los hechos, sino con acciones preventivas, inspecciones y el esclarecimiento de los acontecimientos para garantizar justicia a las familias.