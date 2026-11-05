“Es muy probable” que redadas de Donald Trump influyeran en derrota republicana en EU, considera Sheinbaum Pardo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que las redadas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump pudieron influir en la derrota del Partido Republicano durante las elecciones intermedias de Estados Unidos, celebradas el pasado 3 de noviembre.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que los primeros análisis electorales muestran un cambio en las preferencias de una parte de la comunidad latina.

Explicó que algunos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que respaldaron a Trump en las elecciones presidenciales de 2024 optaron por votar por candidatos demócratas en los comicios legislativos de 2026.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las redadas migratorias de Trump?

Al ser cuestionada sobre las consecuencias electorales de los operativos contra migrantes, Sheinbaum respondió que es probable que estas acciones hayan influido en las decisiones de los votantes latinos.

Noticia Destacada Trump advierte que un juicio político en su contra “destruiría” al Partido Demócrata tras elecciones en EU

La presidenta señaló que las detenciones relacionadas con el origen étnico y el color de piel pudieron generar rechazo hacia las políticas migratorias de la administración estadounidense.

Aunque reconoció que no cuenta con cifras específicas para establecer esa relación, consideró que las redadas y las expresiones de racismo podrían explicar parte del cambio en el comportamiento electoral.

¿Cómo votaron los latinos en las elecciones de Estados Unidos?

Los primeros análisis del voto latino muestran un incremento del respaldo a los demócratas respecto de las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con encuestas de salida, las políticas migratorias, el costo de vida y la guerra con Irán figuraron entre los factores que influyeron en las decisiones de los electores hispanos.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que su interpretación sobre el impacto específico de las redadas requiere información adicional para confirmarse.

IO