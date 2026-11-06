CFE realiza casi 15 mil trabajos de retiro de vegetación para reducir apagones en Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha inspeccionado mil 313 kilómetros de redes eléctricas y realizado casi 15 mil trabajos de retiro de vegetación en Mérida, Progreso y Umán, como parte del operativo especial para reducir los apagones que afectan a estos municipios.

Aunque la dependencia reporta avances en el mantenimiento (programado hasta el 25 de este mes) de la infraestructura, todavía no ha informado cuánto han disminuido las interrupciones del servicio.

El balance correspondiente al periodo del 22 de octubre al 3 de noviembre revela la magnitud de las intervenciones realizadas por 305 electricistas, entre ellas destaca el reemplazo de 2 mil 884 acometidas, conexiones que llevan la electricidad desde la red pública hasta viviendas, comercios y otros inmuebles.

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La dependencia también reportó la sustitución de 2 mil 505 metros de conductores eléctricos y 507 puentes de conexión, necesarios para mantener el suministro a través de las líneas de distribución.

A estas acciones se suma el cambio de 294 apartarrayos, dispositivos que protegen los equipos ante aumentos repentinos de voltaje, además de 166 aisladores que evitan el contacto indebido de la corriente con otras partes de la infraestructura.

Las cuadrillas también reemplazaron 22 postes y 19 transformadores; otros siete equipos de tipo sumergible fueron instalados como parte de las adecuaciones a la red eléctrica.

El balance incluye la puesta en servicio de 19 restauradores, aparatos para detectar determinadas fallas eléctricas y restablecer automáticamente el suministro cuando las condiciones de operación lo permiten.

Estos dispositivos contribuyen a limitar algunas interrupciones, aunque su instalación no garantiza por sí sola la eliminación de los apagones, que pueden originarse por distintas causas.

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Retiran vegetación

Una de las intervenciones más numerosas corresponde al despeje de follaje cercano a las líneas eléctricas, con casi 15 mil acciones reportadas durante el periodo. La vegetación que entra en contacto con cables y otros componentes puede ocasionar fallas en la distribución, especialmente cuando las ramas se desplazan por efecto del viento o las lluvias.

Por ello, las labores incluyen poda y retiro de árboles o ramas que representan riesgos para el funcionamiento de la infraestructura.

El programa de mantenimiento también comprende la revisión de redes de media y baja tensión, utilizadas para distribuir electricidad hacia las distintas zonas habitacionales, comerciales y de servicios.

El operativo fue presentado el 26 de octubre por el Gobierno de Yucatán, después de solicitar a las autoridades federales una intervención especial para atender las fallas recurrentes en el suministro.

En el anuncio inicial se informó que participarían 250 especialistas de la CFE en cinco grupos de trabajo, distribuidos en los sectores Mérida, Poniente, Umán Centro y Progreso.