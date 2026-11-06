INE acepta recorte de 5 mil millones para elecciones de 2027; Guadalupe Taddei aún no entrega su oficina

El Instituto Nacional Electoral (INE) ajustará su presupuesto ante el recorte de 5 mil millones de pesos previsto por la Cámara de Diputados para 2027, aunque buscará garantizar que las actividades esenciales de los próximos comicios no resulten afectadas.

La consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, informó que el Consejo General espera conocer los rubros específicos en los que se aplicará la reducción para determinar cuáles proyectos podrán continuar y cuáles deberán modificarse.

En entrevista, la funcionaria también reveló que Guadalupe Taddei todavía no ha entregado formalmente la oficina que ocupaba durante su gestión como presidenta del INE.

¿Cómo afectará el recorte de 5 mil millones de pesos al INE?

Blanca Cruz explicó que la prioridad será proteger los recursos necesarios para organizar las elecciones del 6 de junio de 2027.

Señaló que el instituto revisará sus gastos y evaluará la posibilidad de suspender o modificar proyectos considerados secundarios.

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La presidenta provisional aseguró que ninguna actividad fundamental del proceso electoral debe verse comprometida por los ajustes presupuestales.

Sin embargo, indicó que será necesario esperar la notificación oficial para conocer los detalles de la reducción.

¿Por qué Guadalupe Taddei no ha entregado su oficina en el INE?

La consejera informó que la expresidenta del organismo todavía no concluye el procedimiento administrativo de entrega-recepción de las instalaciones y bienes que tenía bajo su resguardo.

Explicó que esta obligación corresponde a la funcionaria saliente, quien también puede designar a un representante para realizar el trámite.

Mientras no se formalice el procedimiento, Blanca Cruz señaló que no podrá tomar posesión de esos espacios y recursos.

En caso de que se confirme un incumplimiento, el Órgano Interno de Control (OIC) deberá determinar las acciones correspondientes.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, integró el Comité Técnico Asesor del PREP 2027 reforzando los blindajes de ciberseguridad en la CDMX. https://t.co/IzZtCo1EMq — Ana Zacatlán (Reflexiones) (@ana_zacatlan) November 6, 2026

¿Cuándo presentará el INE la denuncia contra Guadalupe Taddei?

Blanca Cruz también adelantó que los equipos jurídicos del organismo trabajan en los últimos detalles de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades durante la administración de Taddei.

Indicó que el documento se encuentra prácticamente terminado, aunque todavía requiere una revisión antes de su presentación.

La funcionaria no precisó una fecha para presentar la denuncia, por lo que hasta ese momento el procedimiento legal permanecía pendiente.

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