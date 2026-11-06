Lluvias fuertes y calor de hasta 35 grados: así estará el clima en Yucatán este fin de semana

El pronóstico del clima para este fin de semana en Yucatán contempla lluvias puntuales fuertes en el oriente y sur del estado durante el sábado 7 de noviembre, mientras que para el domingo 8 se esperan chubascos dispersos en la zona centro, de acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Pese a las precipitaciones, las temperaturas se mantendrán elevadas, con ambiente caluroso a muy caluroso durante las tardes y condiciones cálidas al amanecer. Además, se prevén rachas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora en la costa.

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Para este sábado, un canal de bajas presiones sobre la región, en combinación con la divergencia en niveles altos de la atmósfera, favorecerá lluvias puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán.

Para sábado y domingo se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas, debido al #FrenteFrío número 4. Toda la información en https://t.co/9TaD34gu5a https://t.co/sbAq2OOaMp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2026

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido durante las primeras horas de la mañana, con vientos dominantes del norte-noreste y rachas mayores a 35 kilómetros por hora hacia la costa.

En tanto, para el domingo 8 de noviembre, la influencia de una vaguada sobre la Península de Yucatán provocará chubascos dispersos en el centro del estado.

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Las condiciones de calor continuarán durante la tarde, mientras que los vientos cambiarán al este-noreste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el litoral costero.

Te compartimos el #Pronóstico a 4 días para Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Campeche, #Campeche; Mérida, #Yucatán y Cancún, #QuintanaRoo. https://t.co/nLWwROD0Ee — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2026

En Mérida, durante el fin de semana se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 22 ° C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 35 ° C.

Mientras tanto, en Progreso, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 32 ° C; en Tekax, entre 22 y 32 ° C, y en Tizimín, entre 22 y 31 ° C.

Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 22 ° C y una máxima de 34 ° C, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se esperan precipitaciones y actividad eléctrica.