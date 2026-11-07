Claudia Sheinbaum inaugurará el puente Rizo de Oro en Chiapas, que beneficiará a más de 300 mil habitantes: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 7 de noviembre de 2026 la inauguración del puente Rizo de Oro, ubicado en el municipio de La Concordia, Chiapas, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

La obra, construida sobre la presa La Angostura, permitirá mejorar la comunicación terrestre entre las regiones Frailesca y Sierra Mariscal, además de reducir los tiempos de traslado de las comunidades que actualmente dependen de embarcaciones para cruzar el embalse.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el puente beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas.

¿Cuánto mide el puente Rizo de Oro en Chiapas?

La infraestructura tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, de los cuales 405 metros corresponden a la estructura principal en forma de arco y aproximadamente 1.7 kilómetros a los caminos de acceso.

El puente conecta las comunidades de Rizo de Oro y Zaragoza, en La Concordia, y cuenta con un diseño de arco mixto que la SICT ha destacado por sus características constructivas.

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La dependencia federal estima que la nueva conexión permitirá ahorrar hasta una hora de traslado a los habitantes que utilizan embarcaciones conocidas como pangas o chalanas para cruzar la presa.

¿Qué actividades realizará Sheinbaum durante su gira por Chiapas?

La inauguración está programada para las 12:00 horas de este sábado, como parte de la visita presidencial que comenzó el viernes 6 y concluirá el domingo 8 de noviembre.

Después del acto en La Concordia, Sheinbaum tiene previsto trasladarse a Suchiapa para participar en una entrega de Becas para el Bienestar.

La gira concluirá en Tuxtla Gutiérrez, donde encabezará actividades relacionadas con el programa Vivienda para el Bienestar.

Con la apertura del puente Rizo de Oro, el Gobierno federal busca facilitar el transporte de personas y mercancías entre comunidades de Chiapas que enfrentaban recorridos prolongados para trasladarse por carretera.

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