Conductor de unidad de transporte público se queda dormido y termina volcado en la carretera federal 307

Un descuido al volante provocó que una unidad de transporte público terminara volcada entre la maleza, a un costado de la carretera federal 307, frente al hotel Dreams, luego de que su conductor presuntamente se quedara dormido mientras circulaba con dirección a Tulum.

Aunque los dos ocupantes resultaron ilesos, el accidente también evidenció la demora en la atención de hechos carreteros, pues transcurrieron al menos seis horas sin que se presentaran elementos de la Guardia Nacional.

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El percance ocurrió en horas de la madrugada, cuando automovilistas alertaron al número de emergencias 911 sobre una unidad accidentada fuera de la cinta asfáltica. Ante la posibilidad de que hubiera personas lesionadas, personal de Protección Civil se trasladó al sitio para verificar las condiciones del vehículo y de sus ocupantes.

De acuerdo con información recabada informe de la dependencia, un vehículo blanco con franja azul, perteneciente al sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, de Playa del Carmen, recostado sobre uno de sus costados entre la vegetación.

El vehículo quedó recostado sobre uno de sus costados frente al hotel Dreams / Especial

El operador, identificado como Daniel Vargas López, de 40 años, originario de Veracruz y residente de Playa del Carmen, reconoció ante los rescatistas que había dormido mientras conducía, situación que le hizo perder el control de la unidad con placas B-737-TPB, hasta abandonar la superficie de rodamiento.

Junto con él viajaba Christopher Emmanuel Vázquez Antonio, de 21 años. Ambos fueron encontrados fuera del vehículo y sin lesiones aparentes. Paramédicos del Hospital Tulum acudieron para realizar la valoración correspondiente y recabar las firmas de deslinde, mientras Protección Civil descartó visualmente la presencia de fugas que representaran algún riesgo adicional.

El conductor abandonó el lugar, dejando la unidad accidentada. Posteriormente, a las 04:19 horas, los rescatistas concluyeron sus labores, mientras elementos de la Policía Estatal permanecieron en la zona para acordonar el área y prevenir otro percance.

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Sin embargo, hasta las 09:00 horas, la Guardia Nacional no había llegado para hacerse cargo del hecho de tránsito registrado en una vía de jurisdicción federal. La espera superaba las seis horas desde el primer reporte, sin que hasta ese momento existiera una explicación oficial sobre la ausencia de la corporación.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, este tipo de retrasos no sería un caso aislado en la carretera 307, donde la atención oportuna de los accidentes resulta fundamental para evitar nuevos riesgos a los automovilistas que diariamente utilizan esta importante vía de comunicación.