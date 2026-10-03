Mototaxista pierde tres dedos tras caer en un bache y volcar su unidad en Hecelchakán

Un sujeto en presunto estado de ebriedad que transitaba a exceso de velocidad y con la lluvia se fue dentro de un bache donde pierde el control de su vehículo el cual termina volcado. Para su mala fortuna, según testigos, iba casi descalzo, por lo que al estar en presunto estado inconveniente los vecinos le prestan los primeros auxilios. Sin embargo, al escuchar que estaban solicitando el apoyo a través del 911, este se levanta y se retira del lugar, dejando abandonado su mototaxi.

Noticia Destacada Conductor en estado de ebriedad se estrella contra una tortillería

Los hechos fueron reportados a eso de las 23:00 horas en medio de una llovizna, por lo que vecinos, al escuchar el fuerte ruido, salieron de sus domicilios para verificar qué había ocurrido y se percataron del don que estaba en el pavimento completamente ensangrentado, por lo que lo auxiliaron. Al escuchar que los vecinos solicitaban una ambulancia y a las autoridades, este se levanta y decide retirarse del lugar para evitar tener problemas con la ley, por lo que incluso abandona su unidad sin medir las consecuencias. Los vecinos pedían que espere la ambulancia para que lo atiendan, pero este se negó, por lo que al estar entumido y por la adrenalina, abandonó el lugar.

Tras el reporte, rápidamente hicieron su arribo los elementos de la policía municipal y estatal, quienes procedieron al acordonamiento del área, debido a que en el lugar del accidente quedó abundante líquido hemático y los tres dedos del sujeto que abandonó el lugar. Rápidamente la policía estatal comenzó a indagar sobre el paradero del lesionado, sin embargo, según los familiares ya lo habían trasladado al nosocomio para su valoración médica, aunque no se recuperaron los dedos que perdió este sujeto. Los elementos de la policía municipal y estatal rápidamente acordonaron el área para evitar que curiosos llegaran al lugar por las partes de los dedos de los pies que quedaron en el lugar.

Más tarde llegaron familiares, quienes se dispusieron a recoger los dedos de los pies de su familiar, que sufrió las fuertes lesiones después de perder el control de su unidad, la cual quedó en la calle 14 por 15 del barrio de La Conquista, donde se dio este accidente, por lo que los familiares se retiraron con las partes de su familiar que colocaron en una bolsa de nailon.

JGH