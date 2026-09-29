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Se roban rejilla de alcantarilla y dejan peligrosa trampa en Champotón

El robo de una rejilla de alcantarillado pluvial dejó un peligroso hueco en la colonia Flamboyanes de Champotón. Ante el riesgo de un accidente, vecinos colocaron una planta para alertar a los conductores.

Por Jorge May

29 de sept de 2026

1 min

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1. Falta de alumbrado agrava peligro tras robo de rejilla en Flamboyanes
1. Falta de alumbrado agrava peligro tras robo de rejilla en Flamboyanes

Se roban la rejilla del alcantarillado pluvial ubicada en el cruce de la calle 6 con 13 en la colonia “Flamboyanes”, en Champotón.

De acuerdo con los datos recopilados, el hurto ocurrió hace como tres días, situación que se atribuye a la falta de alumbrado público en esta zona.

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Para evitar un posible accidente, los moradores del lugar colocaron una planta para alertar a los conductores de la zona.

Enrique Vera León solicitó la intervención de las autoridades competentes para que se apliquen los correctivos correspondientes y evitar un posible accidente.

Por las noches está muy obscura la calle. La luminaria de aquí en la esquina no prende y yo creo que por eso se robaron la rejilla”, añadió.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, otros moradores igual opinaron al respecto, señalando que la rejilla llevaba años en el lugar sin haber sido vandalizada.

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