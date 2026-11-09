Transportistas bloquean avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega; exigen contratos para obra estatal

La inconformidad de transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México CTM y a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP provocó la suspensión de las actividades en un tramo de la avenida Justo Sierra Méndez, en la ciudad de Escárcega, donde las agrupaciones mantienen un bloqueo para exigir su inclusión en los trabajos de reconstrucción de esta importante vialidad.

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La protesta comenzó cuando los propietarios y operadores de camiones de volteo ocuparon el carril central de dicha avenida con el propósito de impedir el avance de las labores preliminares de la obra estatal. Los manifestantes señalaron que la movilización responde a la falta de oportunidades para participar en el traslado de materiales que requiere el proyecto.

Los inconformes aseguraron que, pese a los compromisos previos para favorecer la contratación de trabajadores y prestadores de servicios del municipio, hasta el momento no existe una garantía de que las unidades de transporte locales formen parte de las actividades. Por ello, consideraron injusto que una obra pública ejecutada en territorio escarceguense no genere beneficios directos para los sectores laborales de la propia comunidad.

Exigen ser incluidos en las labores de acarreo y traslado de materiales de la obra estatal. / Especial

Lucio González Collí, secretario del Trabajo de la CNOP, manifestó que la principal exigencia de las organizaciones consiste en obtener contratos para realizar el acarreo de materiales durante las distintas etapas de la reconstrucción. Explicó que la movilización tiene como finalidad defender las fuentes de empleo de aproximadamente 150 familias que dependen de las agrupaciones transportistas legalmente constituidas en Escárcega.

El representante sindical expresó su preocupación ante el inicio de las labores con maquinaria pesada, a pesar de que los trabajadores mantienen su inconformidad. Desde su perspectiva, esta situación refleja una falta de atención a las demandas del sector, que únicamente solicita oportunidades para prestar sus servicios dentro de un proyecto financiado y ejecutado por el Gobierno del Estado.

Por su parte, Fabricio Izar Chávez, secretario general de la CTM, respaldó las exigencias de los transportistas y señaló que la falta de entendimiento con los responsables de la construcción fue uno de los factores que detonaron la protesta. De acuerdo con los dirigentes, el ingeniero Romeo Robles, identificado como responsable de la obra, habría manifestado que no tenía asuntos que tratar con los representantes de ambas organizaciones.

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La presunta negativa generó mayor molestia entre los integrantes de los sindicatos, quienes consideran que sus planteamientos deben recibir atención, sobre todo porque, según afirmaron, existía un compromiso para incorporar a trabajadores de la localidad en el desarrollo de los trabajos.

JGH