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Roban en restaurante Lapa Lapa de Campeche; hacen un hoyo en la pared para ingresar

Ladrones abren boquete en un predio baldío para saquear el restaurante Lapa Lapa en la zona Ah Kim Pech de Campeche.

Por Alejandro Pech

9 de nov de 2026

1 min

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Amantes de lo ajeno saquearon el restaurante Lapa Lapa en la zona de Ah Kim Pech.
Amantes de lo ajeno saquearon el restaurante Lapa Lapa en la zona de Ah Kim Pech. / Alejandro Pech

Al aprovechar que cerraron sus puertas hace unos meses, amigos de lo ajeno aprovecharon a ingresar a robar al restaurante Lapa Lapa, en el área Ah Kim Pech.

Gaspar “N” fue detenido en Champotón en cumplimiento de una orden de aprehensión librada el 23 de octubre de 2026.

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Esto en la intersección de las avenidas Joaquín Clausell con María Lavalle, donde ladrones habrían hecho un hoyo en la pared, del lado de un predio baldío.

Esto fue confirmado por el encargado del inmueble que al llegar al sitio corroboró los hechos, que reportó al número de emergencias 9-1-1.

Hasta el momento, personal del predio se quedó para hacer un inventario para contabilizar el mobiliario robado, para denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Campeche FGECAM.

JGH

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