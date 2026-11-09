Roban en restaurante Lapa Lapa de Campeche; hacen un hoyo en la pared para ingresar

Al aprovechar que cerraron sus puertas hace unos meses, amigos de lo ajeno aprovecharon a ingresar a robar al restaurante Lapa Lapa, en el área Ah Kim Pech.

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Esto en la intersección de las avenidas Joaquín Clausell con María Lavalle, donde ladrones habrían hecho un hoyo en la pared, del lado de un predio baldío.

Esto fue confirmado por el encargado del inmueble que al llegar al sitio corroboró los hechos, que reportó al número de emergencias 9-1-1.

Hasta el momento, personal del predio se quedó para hacer un inventario para contabilizar el mobiliario robado, para denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Campeche FGECAM.

JGH