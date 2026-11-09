Baches y fugas de agua deterioran importante calle de Paraíso, Champotón

Una de las principales vialidades del ejido Paraíso, Champotón, mejor conocida como la calle La Marina, se encuentra repleta de baches y con fugas de agua, ante el abandono gubernamental.

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Tras un recorrido por esta localidad, ubicada del otro lado del río Champotón, se platicó con algunos ciudadanos, quienes externaron su malestar.

Un accidente registrado por esta vialidad motivó al señor Candelario Quiroz Mass a hacerle la chamba al gobierno, aplicando trabajos de bacheo en al menos dos “hoyancos”; sin embargo, la calle sigue en malas condiciones.

“Allá se accidentó un señor con su esposa a bordo de su motocicleta. Por las mismas piedras y baches que hay. Me puse a tapar varios huecos”, añadió.

Según pobladores, ante esta situación no hay atención por parte de la presidencia municipal, y tampoco por parte de la comisaría de la localidad.

Asimismo, destacaron que esta calle es de gran importancia, pues conecta con el muelle del API y el Sector Naval. Ni siquiera por tratarse de una vía de acceso a estas instalaciones recibe el mantenimiento que se merece.

JGH