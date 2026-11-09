Fiscalía de Campeche aún investiga residuos potencialmente tóxicos hallados en basurero de Siglo XXI

La Fiscalía General del Estado de Campeche aún trabaja en la integración de la carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de residuos potencialmente tóxicos en un basurero, por lo que todavía no se conocen detalles sobre los avances de las indagatorias ni las posibles responsabilidades derivadas de este caso.

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Jocelyn Durán Murrieta, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, confirmó que la dependencia estatal colabora con las autoridades ministeriales, aunque aclaró que su participación se limita exclusivamente al respaldo técnico y no contempla la intervención directa en las investigaciones.

Al ser cuestionada sobre el estado que guarda el procedimiento, la funcionaria señaló que tiene conocimiento de que la Fiscalía continúa con la construcción de la carpeta de investigación, pero reconoció que desconoce en qué etapa específica se encuentra el proceso. Por ello, evitó ofrecer mayores detalles sobre los resultados que podrían derivarse de las diligencias.

Explicó que el apoyo de la Secretaría consiste en proporcionar personal con conocimientos especializados en materia ambiental para asesorar durante la toma de muestras y aportar elementos técnicos sobre los materiales localizados en el sitio. Esta colaboración permite respaldar la identificación de los residuos y las características de las sustancias encontradas.

Durán Murrieta también evitó profundizar sobre el nivel de toxicidad de los desechos y sus posibles consecuencias para la población, al considerar que proporcionar información sobre estos aspectos podría comprometer el desarrollo de las investigaciones. No obstante, reconoció que entre los materiales localizados había componentes electrónicos que pueden contener sustancias peligrosas para los ecosistemas.

Advirtió que algunos de estos residuos contienen metales y elementos contaminantes, como el cromo, cuya disposición inadecuada puede provocar afectaciones al suelo y a los acuíferos. Esta situación representa un motivo de preocupación debido a la importancia de las fuentes subterráneas de agua para el abastecimiento de la población.

JGH