Presidenta Sheinbaum anuncia récord histórico de empleo formal en México: supera los 23 millones de puestos en octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México alcanzó un nuevo récord histórico de empleo formal durante octubre de 2026, con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria adelantó los resultados del empleo correspondientes al décimo mes del año.

Sheinbaum destacó que entre septiembre y octubre se registró un incremento de aproximadamente 161 mil puestos de trabajo, con lo que se superó por primera vez la barrera de los 23 millones de empleos afiliados al IMSS.

¿Cuántos empleos formales se generaron en México durante 2026?

De acuerdo con las cifras presentadas por la presidenta, entre enero y octubre de 2026 se acumularon 571 mil 277 nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS.

Asimismo, informó que la variación anual del empleo formal fue de 1.3 por ciento respecto a octubre de 2025.

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En septiembre, el Seguro Social había reportado 22 millones 927 mil 276 puestos de trabajo, cifra que también representó un máximo histórico en ese momento.

¿Cuándo publicará el IMSS las cifras oficiales de empleo?

Claudia Sheinbaum explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer el informe completo correspondiente a octubre durante este lunes 9 de noviembre, alrededor del mediodía.

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre: 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, afirmó la mandataria.

El reporte del IMSS permitirá conocer el desglose de puestos permanentes y eventuales, así como el comportamiento del empleo por sectores económicos y entidades federativas.

IO