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Emmanuel Iodice y Berenice Moreno conquistan el IronMan 70.3 Campeche 2026

El argentino Emmanuel Iodice conquistó el primer lugar del IronMan 70.3 Campeche 2026 con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 46 segundos.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Campeche reúne a más de mil 400 triatletas internacionales
Campeche reúne a más de mil 400 triatletas internacionales / Cortesía

El argentino Emmanuel Iodice y la mexicana Berenice Moreno se proclamaron campeones de la séptima edición del IronMan 70.3 Campeche 2026, competencia internacional que se realizó este domingo 8 de noviembre con la participación de más de mil 400 atletas procedentes de 38 países.

Iodice dominó la categoría varonil al cruzar la meta con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 46 segundos, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la prueba.

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El mexicano Eduardo Padilla se adjudicó la segunda posición con 4:25:27, mientras que el francés Bart de Kerangat completó el podio con 4:26:32.

En la rama femenil, Berenice Moreno se llevó la victoria al registrar 4 horas, 59 minutos y 3 segundos, consolidándose como la mejor competidora de la categoría.

Su compatriota Layla Arcos ocupó el segundo puesto con 5:08:07, mientras que la británica Cate Brighenti finalizó tercera con un tiempo de 5:15:25.

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Los participantes enfrentaron un exigente recorrido que combinó natación, ciclismo y carrera a pie, tres disciplinas que pusieron a prueba la resistencia, preparación física y estrategia de los triatletas.

La competencia convirtió nuevamente a Campeche en escenario de una justa deportiva internacional, con representantes de distintas nacionalidades disputando los primeros lugares.

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